2020-03-30T11:13:26+03:00
Общество

На Ставрополье пройдёт онлайн-турнир по киберспорту

Победители и призёры получат денежные призы
Ася АСРЯН
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Фото: Инстаграм губернатораФото: Инстаграм губернатора
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Жителей Ставрополья приглашают поучаствовать в онлайн-турнире по киберспорту. В таком формате он проводится в нашем регионе впервые.

По словам губернатора, идея и организация принадлежат Ставропольской федерации компьютерного спорта. Её участники приглашают всех, кто молод, в том числе душой, и любит играть в компьютерные игры с соперниками онлайн.

Турнир продлится до 6 апреля.

- Регистрируйтесь, отправляйте заявку, и – вперёд! Как это сделать, можно узнать на официальной странице Федерации ВКонтакте, - пишет Владимир Владимиров, размещая активную ссылку у себя в профиле.

Справки по телефону: 8-962-403-99-66 и 8 (8652) 26-76-89. По словам главы Ставрополья, победители и призёры турнира получат денежные призы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье театры, библиотеки и музеи начали работу в онлайн-режиме. Так, краевой театр оперетты опубликует на своём сайте мастер-классы, а 1 апреля 2020 года начнёт трансляцию концертных программ. На виртуальные экскурсии и мастер-классы ставропольцев также приглашают сайты краевых музеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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