В Чечне отменили пятничную молитву из-за коронавируса
Муфтий Чечни порекомендовал пожилым людям не посещать пятничную молитву в мечетях. Об этом информирует ЧГТРК «Грозный». По словам, Салах-Хаджи Межиева,
такая мера необходима для профилактики коронавирусной инфекции. Он призвал жителей республики к гражданскому согласию, пониманию всей серьезности сложившейся ситуации. Духовный лидер настоятельно рекомендовал не посещать людям старшего поколения и больным пятничную молитву.
Тем самым в первую очередь обезопасить себя и своих близких от инфицирования коронавирусом.
В Чечне всего 12 положительных результатов на тест-системе, из них пять подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На контроле республиканских врачей находятся 820 местных жителей.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что во всех мечетях и молельных домах Ставрополья с 27 марта отменяется коллективный пятничный намаз. Об этом сообщает духовное управление мусульман региона.
По данным пресс-службы организации, отмена связанна из-за эпидемии коронавируса, затронувшей край.
ИСТОЧНИК KP.RU