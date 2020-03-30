2020-03-30T09:42:35+03:00
Общество

В Чечне отменили пятничную молитву из-за коронавируса

В республике всего 12 положительных результатов на тест-системе, из них пять подтвержденных случаев заражения коронавирусом
Ася АСРЯН
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Муфтий Чечни порекомендовал пожилым людям не посещать пятничную молитву в мечетях. Об этом информирует ЧГТРК «Грозный». По словам, Салах-Хаджи Межиева,

такая мера необходима для профилактики коронавирусной инфекции. Он призвал жителей республики к гражданскому согласию, пониманию всей серьезности сложившейся ситуации. Духовный лидер настоятельно рекомендовал не посещать людям старшего поколения и больным пятничную молитву.

Тем самым в первую очередь обезопасить себя и своих близких от инфицирования коронавирусом.

В Чечне всего 12 положительных результатов на тест-системе, из них пять подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На контроле республиканских врачей находятся 820 местных жителей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что во всех мечетях и молельных домах Ставрополья с 27 марта отменяется коллективный пятничный намаз. Об этом сообщает духовное управление мусульман региона.

По данным пресс-службы организации, отмена связанна из-за эпидемии коронавируса, затронувшей край.

ИСТОЧНИК KP.RU

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