2020-03-30T09:56:27+03:00
Общество

В Ставропольском крае школы переходят на онлайн-обучение

Издательства, выпускающие образовательную литературу, сегодня открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников
Ася АСРЯН
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Школы во всех районах и округах Ставрополья готовятся к дистанционному обучению. Об этом сообщила первый замминистра образования края Наталья Лаврова.

Школам рекомендуется использовать возможности различных образовательных платформ, но выбор остаётся за конкретным учебным заведением.

Кстати, издательства, выпускающие образовательную литературу, сегодня открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников.

Так как многое зависит от технических возможностей того или иного района, от наличия компьютера и доступа к интернету, прорабатывается индивидуальный подход к ученику.

Не исключая и «дежурного» варианта с использованием привычного учебника.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жителей Ставрополья в нерабочую неделю советуют зайти на сайт Ставропольского кинопроката, где есть ссылки на четыре документальных фильма о крае. А на сайте исторического парка «Россия – Моя история» можно послушать тематические лекции о Ставрополье.

Местные учреждения культуры успешно перешли на работу в онлайн-режиме. Так, академический театр драмы в Ставрополе уже начал свои трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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