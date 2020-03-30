На Ставрополье выявили новый случай заражения коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T10:33:34+03:00

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В Ставропольском крае за сутки выявили 6 подозреваемых на коронавирус - их анализы отправили на подтверждение, и шестого жителя региона с подтвержденным COVID-19.

Как рассказал губернатор Владимир Владимиров у себя в соцсетях, по одному пациенту с подозрением на инфекцию изолировали в Ставрополе и в Пятигорске, еще четверо подозреваемых - в Невинномысске. Шестым заболевшим коронавирусом в регионе стал также житель Невинномысска.

- Все они продолжают находится в лечебных учреждениях края, в изолированных боксах, - отметил глава Ставрополья. - Заболевание у большинства пациентов протекает практически без симптомов.

Губернатор отметил, что с начала марта в крае провели больше 8,5 тысяч тестов на COVID-19. Обследовали тех, кто прибыл из-за границы или контактировал с прибывшими, а также пожилых людей, у которых отмечались симптомы коронавируса.

- Напоминаю, что на Ставрополье продолжают действовать дополнительные ограничительные меры, - подчеркнул Владимир Владимиров. - Спасибо всем, кто с пониманием и ответственностью относится к этим требованиям и соблюдает домашний режим.

ИСТОЧНИК KP.RU