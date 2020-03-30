В Дагестане выявили четыре случая заражения коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T11:59:11+03:00

На коронавирус в Дагестане проверяют еще 23 человека

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Сотрудники Роспотребнадзора подтвердили четыре случая заражения коронавирусом в Дагестане. Подтвержденные больные получают лечение. Их окружение установили, с ними работают специалисты, передают в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

- Ещё у 23 человек первичные тесты положительные, для подтверждения диагноза их анализы направлены в референс-центр в Москву. Ждём результатов, - написали в ведомстве.

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Первого заболевшего жителя Дагестана зафиксировали 27 марта. Им оказался депутат Народного собрания Тимур Гусаев. Мужчина не летал за границу, но попал в изоляционный бокс с симптомами.

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ИСТОЧНИК KP.RU