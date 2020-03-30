В Ставрополе цены на корень имбиря выросли в 20 раз

30 Март 2020 2020-03-30T11:38:21+03:00

В торговых точках города за килограмм имбиря продавцы просят до 1,5-2 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Администрация Ставрополя готовит обращение в контролирующие органы из-за взлетевшей цены на имбирь в магазинах. Местные жители стали возмущаться в сети, что в эти дни цена на свежий корень имбиря выросла в 20 раз: с 200 рублей до 3,5 - 4 тысяч рублей за килограмм.

По словам продавцов, удорожание товара связано с резким повышением закупочных цен на него до 1,5-2 тысяч рублей за килограмм.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Федеральная антимонопольная служба разбирается с многократным повышением цен на корень имбиря и в Дагестане. Жители республики начали скупать продукт, якобы помогающий при коронавирусе.

Как пишет «Комсомольская правда», традиционный имбирный напиток обладает антибактериальными свойствами и активизирует иммунитет, что помогает при простуде. Также он полезен при тошноте и укачивании, что подтверждено исследованиями. Например, больные после химиотерапии получали имбирь и меньше страдали от чувства тошноты, чем группа, которая его не принимала.

ИСТОЧНИК KP.RU