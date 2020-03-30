2020-03-30T11:50:51+03:00
Общество

В Ставрополе мошенник обхитрил продавца с помощью фальшивого чека

Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей
Ася АСРЯН
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24-летний житель Ставрополя продал смартфон, за который ему не заплатили. Он разместил в интернете объявление о продаже телефона за 30 тысяч рублей. Когда на предложение откликнулись, мужчина решил встретиться с покупателем лично.

Тот показал на экране своего телефона чек о совершении операции о перечислении суммы. Доверчивый мужчина отдал телефон. Но никаких денег на счёт так и не поступило. Об этом информирует пресс-служба краевого управления МВД России.

Продавец обратился в отдел полиции. Там стражи порядка выяснили, что 18-летний покупатель подделал чек. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Против молодого злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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