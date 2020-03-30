На Ставрополье ищут без вести пропавшего молодого человека
В Ставропольском крае разыскивается без вести пропавший Франтов Олег Александрович 1986 года рождения. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе МВД России по региону.
По данным ведомства, 28 марта 2020 года житель Новоалександровска ушел от дома своего знакомого и до настоящего времени его местонахождении ничего не известно.
Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы светлые средней длины имеются залысины, глаза серо-зеленые.
Был одет в вязаную шапку красного цвета, куртку черного цвета с кожаными вставками, бежевый свитер, классические брюки серого цвета и черные туфли.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по номеру: (86544) 6-31-02 или 02 (102 с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU