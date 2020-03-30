2020-03-30T12:19:46+03:00
Общество

На Ставрополье ищут без вести пропавшего молодого человека

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по номеру: (86544) 6-31-02 или 02 (102 с мобильного)
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба МВД России по регионуФото: пресс-служба МВД России по региону
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В Ставропольском крае разыскивается без вести пропавший Франтов Олег Александрович 1986 года рождения. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, 28 марта 2020 года житель Новоалександровска ушел от дома своего знакомого и до настоящего времени его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы светлые средней длины имеются залысины, глаза серо-зеленые.

Был одет в вязаную шапку красного цвета, куртку черного цвета с кожаными вставками, бежевый свитер, классические брюки серого цвета и черные туфли.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по номеру: (86544) 6-31-02 или 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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