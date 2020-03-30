В КБР зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T12:19:33+03:00

Теперь в КБР шесть больных коронавирусом

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В КБР подтвердили два новых случая заболевания коронавирусом. Обоих пациентов изолировали несколько дней назад, они находятся под медицинским наблюдением, сообщает оперативный штаб республики.

Как уверяют представители штаба, пациенты заразились в поездке в ОАЭ, переносят болезнь легко, без симптомов. Все, кто контактировал с зараженными, самоизолировались. Их состояние контролируют.

- 4 человека с подтвержденным заболеванием, госпитализированных ранее, находятся в стабильном состоянии, без изменений, проходят лечение. Всего в госпитале 27 человек, с начала работы госпиталя заражение не подтвердилось у 11 человек, они выписаны, - сказано в сообщении.

Сейчас на самоизоляции находятся 1044 человек. В Кабардино-Балкарии по состоянию на 30 марта выявлено шесть случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU