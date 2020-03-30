В КБР зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом
В КБР подтвердили два новых случая заболевания коронавирусом. Обоих пациентов изолировали несколько дней назад, они находятся под медицинским наблюдением, сообщает оперативный штаб республики.
Как уверяют представители штаба, пациенты заразились в поездке в ОАЭ, переносят болезнь легко, без симптомов. Все, кто контактировал с зараженными, самоизолировались. Их состояние контролируют.
- 4 человека с подтвержденным заболеванием, госпитализированных ранее, находятся в стабильном состоянии, без изменений, проходят лечение. Всего в госпитале 27 человек, с начала работы госпиталя заражение не подтвердилось у 11 человек, они выписаны, - сказано в сообщении.
Сейчас на самоизоляции находятся 1044 человек. В Кабардино-Балкарии по состоянию на 30 марта выявлено шесть случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU