В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

30 Март 2020 2020-03-30T12:43:11+03:00

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На Ставрополье синоптики предупредили местных жителей об ухудшении погоды в период с 1 по 5 апреля. Температура упадет до минус пяти, ожидаются осадки в виде мокрого снега, сообщает пресс-служба Гидрометцентра края.

Из-за арктического воздуха температура утром и днем будет опускать до минус одного-пяти градусов. Похолодания продолжатся до 5 апреля. По словам синоптиков, 1 и 2 апреля местами выпадет мокрый снег. Уже сегодня может начаться дождь.

- Такие условия могут вызвать повреждения цветков абрикоса и алычи. Информация о заморозках будет уточняться штормовыми предупреждениями, - сказано в сообщении.

Погода на Ставрополье. Фото: Гидрометцентр

В течение 30-31 марта в Туркменском и Апанасенковского района и Ипатовский городской округ сохраняется 4 класс пожароопасности. В остальных частях Ставропольского края 3 класс.

ИСТОЧНИК KP.RU