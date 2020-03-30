На Ставрополье молодые семьи продолжают получать поддержку государства

30 Март 2020 2020-03-30T13:07:27+03:00

Во время каникул администрация города продолжит свою работу по подготовке документов на получение сертификатов

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В Железноводске ещё две молодые семьи получили сертификаты, гарантирующие получение субсидии на улучшение жилищных условий.

Как сообщил глава курорта, во время каникул администрация города продолжит свою работу по подготовке документов на получение сертификатов.

В 2020 году субсидию получат 32 молодые семьи, информирует пресс-служба Железноводска.

ИСТОЧНИК KP.RU