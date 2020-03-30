2020-03-30T13:07:27+03:00
Общество

На Ставрополье молодые семьи продолжают получать поддержку государства

Во время каникул администрация города продолжит свою работу по подготовке документов на получение сертификатов
Ася АСРЯН
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В Железноводске ещё две молодые семьи получили сертификаты, гарантирующие получение субсидии на улучшение жилищных условий.

Как сообщил глава курорта, во время каникул администрация города продолжит свою работу по подготовке документов на получение сертификатов.

В 2020 году субсидию получат 32 молодые семьи, информирует пресс-служба Железноводска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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