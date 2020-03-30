2020-03-30T13:20:26+03:00
Общество

На Ставрополье охранник частной организации до смерти избил мужчину

Злоумышленник получил 3,6 года исправительной колонии общего режима
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: пресс-служба СКР России по краюФото: пресс-служба СКР России по краю
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае охранник и директор в одном лице частной охранной организации Станислав Заруцкий стал фигурантом уголовного дела. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР России по региону.

В марте 2019 года Заруцкий по сигналу тревожной кнопки прибыл к зданию охраняемого объекта – одной из кредитных организации города Зеленокумска. Мужчина ударил кулаком по голове несопротивлявшегося 41-летнего мужчины.

Потерпевший упал и, ударившись головой об асфальт, получил тяжелую контузию головного мозга. Через несколько дней он скончался в больнице.

Против охранника возбудили уголовное дело по статьям: «Причинение смерти по неосторожности», «Превышение полномочий работником частной охранной организации, повлекшее тяжкие последствия».

Суд назначил ему 3,6 года исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься частной охранной деятельностью сроком на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье полицейские призывают жителей оставаться дома
На Ставрополье влюбленным из-за коронавируса рекомендуют перенести свадьбы
Кадыров призвал чеченцев сажать картофель по примеру жителя села Кенхи
"Как Рудковская": В Дагестане девушки надевают на свадьбу маски с жемчужинами
В Ставрополе из-за ограничений по коронавирусу опустели улицы
Фирма из Екатеринбурга обманула учреждение культуры Ставрополя
На Ставрополье охранник частной организации до смерти избил мужчину
На Ставрополье молодые семьи продолжают получать поддержку государства
В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды
В КБР зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом
На Ставрополье ищут без вести пропавшего молодого человека
В Ставрополе мошенник обхитрил продавца с помощью фальшивого чека
В Ставрополе цены на корень имбиря выросли в 20 раз
В Дагестане выявили четыре случая заражения коронавирусом
Имбирь резко подорожал из-за коронавируса в Дагестане
Ставрополье закупит 123 аппарата ИВЛ для больных коронавирусом
В Ставрополе подтвердили новый случай заражения пациента «доктором-зло»
На Ставрополье выявили новый случай заражения коронавирусом
В Ставропольском крае школы переходят на онлайн-обучение
В Чечне отменили пятничную молитву из-за коронавируса
На Ставрополье пройдёт онлайн-турнир по киберспорту
На Ставрополье мужчины погибли в аварии со столбом ЛЭП
На Ставрополье театры, библиотеки и музеи начали работу в онлайн-режиме
На Ставрополье ежедневно из-за рубежа возвращаются до 200 человек
На Ставрополье продолжают распространять слухи и фейковые сообщения о коронавирусе
На Ставрополье наказали предпринимателей-нарушителей