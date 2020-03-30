На Ставрополье охранник частной организации до смерти избил мужчину

30 Март 2020 2020-03-30T13:20:26+03:00

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В Ставропольском крае охранник и директор в одном лице частной охранной организации Станислав Заруцкий стал фигурантом уголовного дела. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР России по региону.

В марте 2019 года Заруцкий по сигналу тревожной кнопки прибыл к зданию охраняемого объекта – одной из кредитных организации города Зеленокумска. Мужчина ударил кулаком по голове несопротивлявшегося 41-летнего мужчины.

Потерпевший упал и, ударившись головой об асфальт, получил тяжелую контузию головного мозга. Через несколько дней он скончался в больнице.

Против охранника возбудили уголовное дело по статьям: «Причинение смерти по неосторожности», «Превышение полномочий работником частной охранной организации, повлекшее тяжкие последствия».

Суд назначил ему 3,6 года исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься частной охранной деятельностью сроком на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU