На Ставрополье в ДТП погиб 22-летний водитель легковушки

31 Март 2020 2020-03-31T09:36:52+03:00

С тяжелейшими травмами в больницу доставили 20-летнюю пассажирку «ВАЗа». Госпитализация понадобилась и 47-летнему пассажиру «ГАЗели», жителю Курганской области

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Инцидент произошел 30 марта, около 14:00, на автодороге «Дивное - Рагули – Арзгир». Водитель автомобиля «ВАЗ-211030», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «ГАЗель».

От полученных травм на месте скончался 22-летний водитель «ВАЗа», житель республики Калмыкия.

С тяжелейшими травмами в больницу доставили 20-летнюю пассажирку «ВАЗа». Госпитализация понадобилась и 47-летнему пассажиру «ГАЗели», жителю Курганской области.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, погибший водитель за последние 2 года к административной ответственности не привлекался. Признаков опьянения не имел.

Произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU