2020-03-31T09:36:10+03:00
Общество

В Михайловске в столкновении двух автомобилей пострадал ребенок

Причиной аварии стал выезд на встречную полосу
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Авария произошла 30 марта, около 23:00, на улице Широкой в Михайловске. Там водитель автомобиля «Дастун-он-до» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с «Ладой Гранта».

Госпитализация понадобилась 27-летнему водителю «Датсун» и 12-летнему пассажиру «Гранты», который получил перелом костей носа.

Пострадавший водитель иномарки злостным нарушителем ПДД не является. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Турменском районе водитель легковушки не уступил дорогу и врезался в «ГаЗель».

От полученных травм на месте скончался 22-летний водитель «ВАЗа», житель республики Калмыкия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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