На Ставрополье накажут более 350 лихачей
Каждый третий водитель может лишиться прав, так как нарушил установленный скоростной режим на 60 и более километров
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Госавтоинспекция Ставрополья провела профилактическую операцию «Скорость». Правоохранители привлекли к административной ответственности около 350 водителей.
Кроме того, каждый третий лихач может лишиться права управления, так как нарушил установленный скоростной режим на 60 и более километров, а также совершил деяние повторно.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД по краю, собранные 118 материалов направили в суд для принятия решения.
ИСТОЧНИК KP.RU