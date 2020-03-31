На Ставрополье накажут более 350 лихачей

31 Март 2020 2020-03-31T09:50:18+03:00

Каждый третий водитель может лишиться прав, так как нарушил установленный скоростной режим на 60 и более километров

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Госавтоинспекция Ставрополья провела профилактическую операцию «Скорость». Правоохранители привлекли к административной ответственности около 350 водителей.

Кроме того, каждый третий лихач может лишиться права управления, так как нарушил установленный скоростной режим на 60 и более километров, а также совершил деяние повторно.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД по краю, собранные 118 материалов направили в суд для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU