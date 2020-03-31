2020-03-31T09:59:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Рамзан Кадыров заявил, что знает, как убить коронавирус

По словам главы региона, принятые меры остановят инфекцию
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Рамзан Кадыров знает, как убить коронавирусРамзан Кадыров знает, как убить коронавирусФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что знает, как убить коронавирус. По словам политика, для этого не нужно вводить какие-то новые меры — в республике уже делается всё необходимое, а жители по собственной воле перешли на режим самоизоляции.

В понедельник Кадыров провёл прямую линию с жителями Чечни по коронавирусу. Он отвечал на вопросы и рассказывал, какие меры считает необходимыми для борьбы с ним. Политик подчеркнул, что закрытие всех магазинов, ресторанов и кафе, закрытие границы — достаточная мера сдерживания, если население строго соблюдает карантин.

— Жители Чеченской Республики с одобрением воспринимают принятые нами меры по предотвращению распространения вирусной инфекции. В том числе по закрытию административной границы, ограничению пребывания граждан на улицах. Каждый понимает, что мы вместе должны разорвать цепочку распространения коронавируса. Мы к ней уверенно идём. Наш лозунг: «Убить коронавирус!». И мы знаем, как это сделать, — заявил чеченский лидер.

Напомним, что карантинные меры в регионе были введены 28 марта, после появления первого больного коронавирусом. На данный момент подтверждённых случаев заражения в регионе — 9.

— Хочу отметить, что в республике имеются достаточные запасы продовольствия, цены не выросли, магазины работают в обычном режиме. Закрыты спорткомплексы, рестораны, кафе, развлекательные центры, магазины промышленных товаров, салоны красоты, — напомнил Кадыров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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