На Ставрополье продолжится операция «Скорость»

31 Март 2020 2020-03-31T09:57:23+03:00

Чаще всего превышают установленную скорость движения на федеральной трассе «Кавказ»

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В Ставропольском крае за 4 дня профилактической работы к ответственности привлекли более 350 лихачей.

Кроме того, каждый третий водитель может лишиться права управления, так как нарушил установленный скоростной режим на 60 и более километров, а также совершил данное деяние повторно. Все собранные 118 материалов направили в суд для принятия решения.

Чаще всего превышают установленную скорость движения на федеральной трассе «Кавказ», реже – в Изобильненском городском округе, Шпаковском и Кочубеевском районах.

Руководство Госавтоинспекции региона обращается ко всем участникам дорожного движения с напоминаем о том, что превышение скорости ведет к возникновению аварий.

Рейды по профилактике «скоростных ДТП» будут проводиться на постоянной основе. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU