Международный аэропорт Минвод убрал рейсы по ночам и рано утром

31 Март 2020 2020-03-31T10:12:33+03:00

В случае отмены рейса или необходимости возврата билетов, пассажирам нужно обращаться в компанию-перевозчик

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Минеральных Вод с 1 апреля будет действовать новый регламент. Так, в расписании останутся рейсы, которые прилетают или улетают с 08:00 до 20:00. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

Об изменении в работе аэровокзала говорится на официальном сайте. Там же и добавили, что в случае отмены рейса или необходимости возврата билетов, пассажирам нужно обращаться в компанию-перевозчик.

Как долго будет действовать новый регламент работы международного аэровокзала, не уточняется.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что В Ставропольском крае автоинспекторы провели профилактическую операцию «Скорость». За 4 дня рейда к ответственности привлекли более 350 лихачей.

Кроме того, каждый третий водитель может лишиться права управления, так как нарушил установленный скоростной режим на 60 и более километров, а также совершил данное деяние повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU