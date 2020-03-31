Международный аэропорт Минвод убрал рейсы по ночам и рано утром
В аэропорту Минеральных Вод с 1 апреля будет действовать новый регламент. Так, в расписании останутся рейсы, которые прилетают или улетают с 08:00 до 20:00. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.
Об изменении в работе аэровокзала говорится на официальном сайте. Там же и добавили, что в случае отмены рейса или необходимости возврата билетов, пассажирам нужно обращаться в компанию-перевозчик.
Как долго будет действовать новый регламент работы международного аэровокзала, не уточняется.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что В Ставропольском крае автоинспекторы провели профилактическую операцию «Скорость». За 4 дня рейда к ответственности привлекли более 350 лихачей.
Кроме того, каждый третий водитель может лишиться права управления, так как нарушил установленный скоростной режим на 60 и более километров, а также совершил данное деяние повторно.
ИСТОЧНИК KP.RU