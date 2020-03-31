2020-03-31T10:12:33+03:00
Общество

Международный аэропорт Минвод убрал рейсы по ночам и рано утром

В случае отмены рейса или необходимости возврата билетов, пассажирам нужно обращаться в компанию-перевозчик
Ася АСРЯН
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В аэропорту Минеральных Вод с 1 апреля будет действовать новый регламент. Так, в расписании останутся рейсы, которые прилетают или улетают с 08:00 до 20:00. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

Об изменении в работе аэровокзала говорится на официальном сайте. Там же и добавили, что в случае отмены рейса или необходимости возврата билетов, пассажирам нужно обращаться в компанию-перевозчик.

Как долго будет действовать новый регламент работы международного аэровокзала, не уточняется.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что В Ставропольском крае автоинспекторы провели профилактическую операцию «Скорость». За 4 дня рейда к ответственности привлекли более 350 лихачей.

Кроме того, каждый третий водитель может лишиться права управления, так как нарушил установленный скоростной режим на 60 и более километров, а также совершил данное деяние повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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