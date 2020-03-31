2020-03-31T10:17:27+03:00
Общество

В Дагестане выросло число заболевших коронавирусом

А также изолировали еще 16 подозреваемых на COVID-19
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане на 31 марта коронавирус подтвердился еще у 9 пациентов. Всего в республике теперь 13 заболевших, что больше всего среди регионов СКФО.

- Ещё 16 человек с подозрением на COVID-19 госпитализированы в медучреждения, у них первичный тест дал положительный результат, окончательный диагноз выставят в референс-центре Роспотребнадзора в Москве, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в Минздраве Дагестана. - Также 854 человека, 12 из них пенсионеры находятся на карантине под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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