2020-03-31T10:36:05+03:00
Общество

В Ставрополе нашли неразорвавшийся снаряд времен войны

Из-за этого пришлось эвакуировать жильцов нескольких улиц садового товарищества
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Инцидент произошёл 30 марта в Ставрополе. Там в одном из садовых товариществ обнаружили боевой снаряд.

По предварительной версии, это был неразорвавшийся снаряд времен войны.

На место происшествия оперативно прибыли кинологи. Они решили уничтожить снаряд на месте. Из-за этого пришлось эвакуировать жильцов нескольких улиц садового товарищества. А также на время отключить все коммуникации.

Кинологи уничтожили снаряд, никто не пострадал, информирует «Вести Ставрополья». А уже после обеда все жители этих улиц вернулись в свои дома.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Госавтоинспекция Ставропольского края настоятельно просит земляков оставаться дома. А в это время инспекторы будут следить за порядком на дорогах Ставрополья.

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону сообщили, что все подразделения перешли на особый режим работы в условиях угрозы распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье в детских садах продолжается режим свободного посещения
По Ставропольскому краю ударят заморозки
В Ставропольский край поступят 120 аппаратов жизнеобеспечения
В Ставрополе закупают маски, костюмы и средства защиты для врачей инфекционной больницы
В Пятигорске из-за коронавируса перекрыли несколько улиц
"Яндекс" оценил уровень самоизоляции жителей Ставрополя
Ставропольского чиновника подозревают в групповом изнасиловании в отеле
Банк УРАЛСИБ предлагает новый вклад «Пока вы дома»
Все население Ставрополья перевели на самоизоляцию
На Ставрополье 16 тысяч человек приехали за месяц из-за границы
На Ставрополье не установили личности 796 жителей, вернувшихся из-за рубежа
В Ставропольском крае ввели всеобщий режим самоизоляции
На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
На Ставрополье выявили ещё 8 человек с подозрением на коронавирус
На Ставрополье оштрафуют пять человек за побег из карантина
В Карачаево-Черкесии ввели режим всеобщей самоизоляции населения
На Ставрополье поймали таксиста-наркомана
В Ингушетии ввели режим полной самоизоляции населения
Минздрав Ставрополья рекомендует чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку
В Ставрополе врачи рассказали о самочувствии заболевших коронавирусом
Население Кабардино-Балкарии перевели в режим полной самоизоляции
На Ставрополье наказали пять нарушителей режима самоизоляции
В Ставропольском крае волонтеры-медики начали шить многоразовые маски
В Ставрополе нашли неразорвавшийся снаряд времен войны