В Ставрополе нашли неразорвавшийся снаряд времен войны

31 Март 2020 2020-03-31T10:36:05+03:00

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Инцидент произошёл 30 марта в Ставрополе. Там в одном из садовых товариществ обнаружили боевой снаряд.

По предварительной версии, это был неразорвавшийся снаряд времен войны.

На место происшествия оперативно прибыли кинологи. Они решили уничтожить снаряд на месте. Из-за этого пришлось эвакуировать жильцов нескольких улиц садового товарищества. А также на время отключить все коммуникации.

Кинологи уничтожили снаряд, никто не пострадал, информирует «Вести Ставрополья». А уже после обеда все жители этих улиц вернулись в свои дома.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Госавтоинспекция Ставропольского края настоятельно просит земляков оставаться дома. А в это время инспекторы будут следить за порядком на дорогах Ставрополья.

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону сообщили, что все подразделения перешли на особый режим работы в условиях угрозы распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU