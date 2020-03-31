2020-03-31T14:56:09+03:00
Общество

На Ставрополье наказали пять нарушителей режима самоизоляции

Они не стали соблюдать правила обязательной 2-недельной самоизоляции
Ася АСРЯН
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В регионе наступил четвертый день действия постановления губернатора по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекцииВ регионе наступил четвертый день действия постановления губернатора по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В нашем крае пятеро «карантинных уклонистов» стали фигурантами административных дел. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства и зампредседателя координационного совета по борьбе с коронавирусом Юрий Скворцов.

Против них составили административное дело по статье «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)», - рассказали в пресс-службе краевого управления МВД России по региону.

Эти нарушители не стали соблюдать правила обязательной 2-недельной самоизоляции.

Всего с начала марта в наш край приехали 16,5 тысяч человек. 10 тысяч из них уже снято с учёта после пройденного карантина.

Тем временем в регионе наступил четвертый день действия постановления губернатора по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в краевой столице приостановлена работа предприятий общепита, объектов розничной торговли, рынков, за исключением продовольственных рынков, аптек, магазинов, реализующих продовольствие и предметы первой необходимости или продающих товары дистанционно.

Губернатор_на Ставрополье обязательный режим домашнего нахождения.Из-за сложной обстановки на территории Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров распорядился о введении обязательного режима домашнего нахождения с 31 марта с 22:00

Центр Ставрополя практически безлюден. Исключения составляют несколько людей в медицинских масках, переходящих дорогу с продуктовыми пакетами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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