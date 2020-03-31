Население Кабардино-Балкарии перевели в режим полной самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T11:48:04+03:00

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Глава Кабардино-Балкарии внес изменения в указ "О введении повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции". Казбек Коков заявил о полной самоизоляции всех и обратился к жителям республики со следующим:

- Хочу поблагодарить всех, кто, понимая всю серьезность ситуации, в последние дни остается дома! Сегодня наша цель продолжать работать на опережение и заблаговременно принимать необходимые меры. В этой связи сегодня подписал Указ, который предполагает полную самоизоляцию жителей республики. Возможно, кому-то такие меры покажутся жёсткими, но уверяю вас, они являются своевременными, обоснованными и адекватными. Благодарю всех за понимание, ответственное отношение к себе, здоровью своих родных и близких! - написал глава КБР у себя в соцсетях.

Режим полной самоизоляции предполагает запрет на выход из дома, кроме случаев:

- обращение за медпомощью/при возникшей угрозе жизни или здоровью;

- выгул питомцев не дальше 100 метров от дома;

- совершение покупки необходимых товаров в ближайшем магазине;

- необходимость вынести мусор;

- поездка на работу (если ваша профессиональная деятельность разрешена на время карантина);

Отметим, что на 31 марта в республики выявлено всего 6 случаев заражения COVID-19. Госпитализировано 27 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU