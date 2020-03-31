2020-03-31T11:48:04+03:00
Общество

Население Кабардино-Балкарии перевели в режим полной самоизоляции

В республике выявили 6 случаев заражения коронавирусом
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Жителям теперь запрещено покидать дом без особой важностиЖителям теперь запрещено покидать дом без особой важностиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Глава Кабардино-Балкарии внес изменения в указ "О введении повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции". Казбек Коков заявил о полной самоизоляции всех и обратился к жителям республики со следующим:

- Хочу поблагодарить всех, кто, понимая всю серьезность ситуации, в последние дни остается дома! Сегодня наша цель продолжать работать на опережение и заблаговременно принимать необходимые меры. В этой связи сегодня подписал Указ, который предполагает полную самоизоляцию жителей республики. Возможно, кому-то такие меры покажутся жёсткими, но уверяю вас, они являются своевременными, обоснованными и адекватными. Благодарю всех за понимание, ответственное отношение к себе, здоровью своих родных и близких! - написал глава КБР у себя в соцсетях.

Режим полной самоизоляции предполагает запрет на выход из дома, кроме случаев:

- обращение за медпомощью/при возникшей угрозе жизни или здоровью;

- выгул питомцев не дальше 100 метров от дома;

- совершение покупки необходимых товаров в ближайшем магазине;

- необходимость вынести мусор;

- поездка на работу (если ваша профессиональная деятельность разрешена на время карантина);

Отметим, что на 31 марта в республики выявлено всего 6 случаев заражения COVID-19. Госпитализировано 27 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье в детских садах продолжается режим свободного посещения
По Ставропольскому краю ударят заморозки
В Ставропольский край поступят 120 аппаратов жизнеобеспечения
В Ставрополе закупают маски, костюмы и средства защиты для врачей инфекционной больницы
В Пятигорске из-за коронавируса перекрыли несколько улиц
"Яндекс" оценил уровень самоизоляции жителей Ставрополя
Ставропольского чиновника подозревают в групповом изнасиловании в отеле
Банк УРАЛСИБ предлагает новый вклад «Пока вы дома»
Все население Ставрополья перевели на самоизоляцию
На Ставрополье 16 тысяч человек приехали за месяц из-за границы
На Ставрополье не установили личности 796 жителей, вернувшихся из-за рубежа
В Ставропольском крае ввели всеобщий режим самоизоляции
На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
На Ставрополье выявили ещё 8 человек с подозрением на коронавирус
На Ставрополье оштрафуют пять человек за побег из карантина
В Карачаево-Черкесии ввели режим всеобщей самоизоляции населения
На Ставрополье поймали таксиста-наркомана
В Ингушетии ввели режим полной самоизоляции населения
Минздрав Ставрополья рекомендует чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку
В Ставрополе врачи рассказали о самочувствии заболевших коронавирусом
Население Кабардино-Балкарии перевели в режим полной самоизоляции
На Ставрополье наказали пять нарушителей режима самоизоляции
В Ставропольском крае волонтеры-медики начали шить многоразовые маски
В Ставрополе нашли неразорвавшийся снаряд времен войны