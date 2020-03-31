В Ставрополе врачи рассказали о самочувствии заболевших коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T14:47:45+03:00

14-дневный карантин завершился для 1223 человек – с них снято медицинское наблюдение Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Под медицинским наблюдением находятся 2033 человек, 1952 из них соблюдают самоизоляцию на дому

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В регионе на лечении на данный момент находятся шесть пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе Минздрава края, все они лежат в изолированных палатах. Их состояние удовлетворительное.

Под медицинским наблюдением находятся 2033 человек, 1952 из них соблюдают самоизоляцию на дому. 14-дневный карантин завершился для 1223 человек – с них снято медицинское наблюдение.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем крае пятеро «карантинных уклонистов» стали фигурантами административных дел. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства и зампредседателя координационного совета по борьбе с коронавирусом Юрий Скворцов.По его словам, эти нарушители не стали соблюдать правила обязательной 2-недельной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU