2020-03-31T14:47:45+03:00
Общество

В Ставрополе врачи рассказали о самочувствии заболевших коронавирусом

Под медицинским наблюдением находятся 2033 человек, 1952 из них соблюдают самоизоляцию на дому
Ася АСРЯН
Поделиться:
14-дневный карантин завершился для 1223 человек – с них снято медицинское наблюдение14-дневный карантин завершился для 1223 человек – с них снято медицинское наблюдениеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В регионе на лечении на данный момент находятся шесть пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе Минздрава края, все они лежат в изолированных палатах. Их состояние удовлетворительное.

Под медицинским наблюдением находятся 2033 человек, 1952 из них соблюдают самоизоляцию на дому. 14-дневный карантин завершился для 1223 человек – с них снято медицинское наблюдение.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем крае пятеро «карантинных уклонистов» стали фигурантами административных дел. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства и зампредседателя координационного совета по борьбе с коронавирусом Юрий Скворцов.По его словам, эти нарушители не стали соблюдать правила обязательной 2-недельной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье в детских садах продолжается режим свободного посещения
По Ставропольскому краю ударят заморозки
В Ставропольский край поступят 120 аппаратов жизнеобеспечения
В Ставрополе закупают маски, костюмы и средства защиты для врачей инфекционной больницы
В Пятигорске из-за коронавируса перекрыли несколько улиц
"Яндекс" оценил уровень самоизоляции жителей Ставрополя
Ставропольского чиновника подозревают в групповом изнасиловании в отеле
Банк УРАЛСИБ предлагает новый вклад «Пока вы дома»
Все население Ставрополья перевели на самоизоляцию
На Ставрополье 16 тысяч человек приехали за месяц из-за границы
На Ставрополье не установили личности 796 жителей, вернувшихся из-за рубежа
В Ставропольском крае ввели всеобщий режим самоизоляции
На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
На Ставрополье выявили ещё 8 человек с подозрением на коронавирус
На Ставрополье оштрафуют пять человек за побег из карантина
В Карачаево-Черкесии ввели режим всеобщей самоизоляции населения
На Ставрополье поймали таксиста-наркомана
В Ингушетии ввели режим полной самоизоляции населения
Минздрав Ставрополья рекомендует чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку
В Ставрополе врачи рассказали о самочувствии заболевших коронавирусом
Население Кабардино-Балкарии перевели в режим полной самоизоляции
На Ставрополье наказали пять нарушителей режима самоизоляции
В Ставропольском крае волонтеры-медики начали шить многоразовые маски
В Ставрополе нашли неразорвавшийся снаряд времен войны