Минздрав Ставрополья рекомендует чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку
На Ставрополье действует постановление губернатора о дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Напомним, что они предполагают ряд ограничительных мер для организаций и предприятий края.
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Между тем, медицинские организации работают в прежнем режиме, за исключением стоматологических поликлиник всех форм собственности, которые могут оказывать только экстренную помощь.
В эти дни ставропольцам следует соблюдать рекомендованные меры профилактики, ограничить время нахождения на улице и возможные контакты, в домашних условиях обеспечить проветривание и влажную уборку.
Минздрав края призывает отказаться от поездок в гости, на природу, прогулок в парках.
Жителей районов и округов региона просят не заниматься самолечением, а сразу обращаться за медицинской помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU