Минздрав Ставрополья рекомендует чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку

31 Март 2020 2020-03-31T11:49:51+03:00

Жителей районов и округов региона просят не заниматься самолечением, а сразу обращаться за медицинской помощью Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителей края призывают отказаться от поездок в гости, на природу, прогулок в парках

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На Ставрополье действует постановление губернатора о дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Напомним, что они предполагают ряд ограничительных мер для организаций и предприятий края.

Cамоизоляция: ситуация с коронавирусом на Ставрополье на 31 марта 00:00 00:00

Между тем, медицинские организации работают в прежнем режиме, за исключением стоматологических поликлиник всех форм собственности, которые могут оказывать только экстренную помощь.

В эти дни ставропольцам следует соблюдать рекомендованные меры профилактики, ограничить время нахождения на улице и возможные контакты, в домашних условиях обеспечить проветривание и влажную уборку.

Минздрав края призывает отказаться от поездок в гости, на природу, прогулок в парках.

Жителей районов и округов региона просят не заниматься самолечением, а сразу обращаться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU