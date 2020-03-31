2020-03-31T12:11:45+03:00
Общество

В Ингушетии ввели режим полной самоизоляции населения

Ни одного случая заражения коронавирусом в республике нет
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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В Ингушетии все население независимо от возраста поместили на самоизоляцию. Об этом МВД республики сообщило на странице официального аккаунта в соцсетях. Информация для жителей региона следующая:

- Соблюдайте требования! Не покидайте свои дома без острой необходимости: обращения за экстренной медицинской помощью, совершения поездок на работу, покупок в магазинах или аптеках. К нарушителям режима самоизоляции будут применяться штрафные санкции, - сказано в сообщении.

Сегодня на режим самоизоляции перевели также КБР и КЧР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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