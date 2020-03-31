В Ингушетии ввели режим полной самоизоляции населения
Ни одного случая заражения коронавирусом в республике нет
Фото: Архив-"КП"
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В Ингушетии все население независимо от возраста поместили на самоизоляцию. Об этом МВД республики сообщило на странице официального аккаунта в соцсетях. Информация для жителей региона следующая:
- Соблюдайте требования! Не покидайте свои дома без острой необходимости: обращения за экстренной медицинской помощью, совершения поездок на работу, покупок в магазинах или аптеках. К нарушителям режима самоизоляции будут применяться штрафные санкции, - сказано в сообщении.
Сегодня на режим самоизоляции перевели также КБР и КЧР.
ИСТОЧНИК KP.RU