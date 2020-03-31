2020-03-31T13:32:41+03:00
Общество

На Ставрополье поймали таксиста-наркомана

В салоне иномарки находилась шумная группа молодых людей
Ася АСРЯН
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Ночью в Невинномысске инспекторы ДПС остановили иномарку с цветографической окраской такси. В салоне находилась шумная кампания.

Водителем оказался 38-летний житель соседнего региона. Он стал объяснять полицейским, что отвозил в больницу одного из пассажиров.

По внешним признакам мужчина пребывал в состоянии опьянения. Ему предложили пройти процедуру медосвидетельствования на месте. Алкотестор показал отсутствие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

После этого, водитель согласился пройти процедуру освидетельствования в больнице. Там установили наличие следов употребления наркотических препаратов в биологической жидкости.

Пойман таксист в наркотическом опьянении.

Против водителя собрали административный материал по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Мужчине грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Госавтоинспекция Ставрополья провела профилактическую операцию «Скорость».

Правоохранители привлекли к административной ответственности около 350 водителей.

Кроме того, каждый третий лихач может лишиться права управления, так как нарушил установленный скоростной режим на 60 и более километров, а также совершил деяние повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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