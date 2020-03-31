На Ставрополье поймали таксиста-наркомана
Ночью в Невинномысске инспекторы ДПС остановили иномарку с цветографической окраской такси. В салоне находилась шумная кампания.
Водителем оказался 38-летний житель соседнего региона. Он стал объяснять полицейским, что отвозил в больницу одного из пассажиров.
По внешним признакам мужчина пребывал в состоянии опьянения. Ему предложили пройти процедуру медосвидетельствования на месте. Алкотестор показал отсутствие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.
После этого, водитель согласился пройти процедуру освидетельствования в больнице. Там установили наличие следов употребления наркотических препаратов в биологической жидкости.
Пойман таксист в наркотическом опьянении.
Против водителя собрали административный материал по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
Мужчине грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Госавтоинспекция Ставрополья провела профилактическую операцию «Скорость».
Правоохранители привлекли к административной ответственности около 350 водителей.
Кроме того, каждый третий лихач может лишиться права управления, так как нарушил установленный скоростной режим на 60 и более километров, а также совершил деяние повторно.
ИСТОЧНИК KP.RU