2020-03-31T13:39:15+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает новый вклад «Пока вы дома»

Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный срочный вклад «Пока вы дома». Минимальная сумма вклада 100 тысяч рублей (16+)
Иван Егоров
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Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Вклад может быть размещен на срок 200 дней, который разделен на четыре равных процентных периода по 50 дней. Для каждого процентного периода устанавливается отдельная процентная ставка.

По истечении каждого периода ставка меняется на ставку следующего процентного периода. Средняя процентная ставка за полный срок вклада составит 5,38% годовых.

Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Пока вы дома» можно получить в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка.

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