2020-03-31T12:33:06+03:00
Общество

В Карачаево-Черкесии ввели режим всеобщей самоизоляции населения

Об ограничительных мерах подробно рассказал глава республики
Евгения СОКОРЕВА
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Закрываются заведения, людей запирают по домамЗакрываются заведения, людей запирают по домамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Карачаево-Черкесии все население перевели на самоизоляцию. Глава республики Рашид Темрезов рассказал у себя в соцсетях, что накануне подписал соответствующий Указ о введении дополнительных мер, направленных на профилактику и нераспространение коронавирусной инфекции на территории республики.

- В Карачаево-Черкесии мы переходим на режим всеобщей самоизоляции граждан! За исключением сотрудников организаций, обеспечивающих производство, реализацию продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, а также деятельность предприятий и учреждений, осуществляющих жизненно необходимые функции, - сообщил глава региона. - Как я уже говорил - закрыты все курорты, гостиницы и отели. До особого распоряжения приостановлена деятельность пассажирских перевозчиков, осуществляющих перевозку общественным транспортом по межмуниципальным маршрутам.

Теперь местным жителям запрещено выходить из дома. Исключение: обращения за экстренной медицинской помощью, поход на разрешенную Указом работу, а также в ближайший магазин. Кроме того, вводится обязательная дистанция между людьми в 1, 5 метра.

- Жителям республики необходимо воздержаться от проведения свадебных, поминальных и других массовых мероприятий, в том числе в своих домах, - отмечает также глава КЧР Темрезов. - МВД по КЧР, а также Управление Росгвардии по КЧР, в том числе в рамках своих полномочий будут контролировать соблюдение требований нового Указа.

31 марта стало известно, что на режим полной самоизоляции ушли также все жители Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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