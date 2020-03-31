2020-03-31T14:54:13+03:00
Общество

На Ставрополье оштрафуют пять человек за побег из карантина

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 1 марта больше 10 тысяч ставропольцев сняты с учета после окончания 14-дневной самоизоляции.
Ася АСРЯН
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В Ставропольском крае против пяти местных жителей, прилетевших из-за границы, составили административные протоколы по статье «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)», - сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России по региону.

Эти люди не стали соблюдать обязательный двухнедельный карантин. Об этом журналистам рассказал зампред краевого правительства Юрий Скворцов.

Также он добавил, что ведется работа по установлению 796 земляков, которые вернулись из-за границы. Губернатор Ставрополья поставил задачу найти их в течение суток.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 1 марта больше 10 тысяч ставропольцев сняты с учета после окончания 14-дневной самоизоляции.

Губернатор_на Ставрополье обязательный режим домашнего нахождения.Из-за сложной обстановки на территории Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров распорядился о введении обязательного режима домашнего нахождения с 31 марта с 22:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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