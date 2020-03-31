На Ставрополье выявили ещё 8 человек с подозрением на коронавирус

31 Март 2020 2020-03-31T13:11:02+03:00

Жителей районов и округов региона просят не заниматься самолечением, а сразу обращаться за медицинской помощью Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Среди них 6 человек из Невинномысска, 1 из Кировского округа

Изменить размер текста: A A

Глава Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм, сегодня, 31 марта сообщил, что в крае выявили ещё 8 человек с подозрением на коронавирус.

Cамоизоляция: ситуация с коронавирусом на Ставрополье на 31 марта 00:00 00:00

Среди них 6 человек из Невинномысска, 1 из Ставрополя 1 из Кировского округа.

Теперь им предстоит дождаться повторных проб из новосибирского центра «Вектор», - добавил глава региона.

В эти дни ставропольцам следует соблюдать рекомендованные меры профилактики, ограничить время нахождения на улице и возможные контакты, в домашних условиях обеспечить проветривание и влажную уборку.

Губернатор_на Ставрополье обязательный режим домашнего нахождения.Из-за сложной обстановки на территории Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров распорядился о введении обязательного режима домашнего нахождения с 31 марта с 22:00

Минздрав края призывает отказаться от поездок в гости, на природу, прогулок в парках.

Жителей районов и округов региона просят не заниматься самолечением, а сразу обращаться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU