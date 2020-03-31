На Ставрополье не установили личности 796 жителей, вернувшихся из-за рубежа

31 Март 2020 2020-03-31T13:17:13+03:00

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В Ставропольском крае ищут 796 жителей, вернувшихся из других стран. Об этом рассказал журналистам глава заместитель главы координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов.

В регион с начала марта из-за рубежа приехали 16,6 тысяч местных жителей. Это потенциальные носители вируса, власти пока не установили личность 796 человек. Губернатор дал задачу выявить этих людей в течение суток, говорит Скворцов. 10 тысяч человек, вернувшихся из-за границы, были сняты с учета: они прошли курс двухнедельной самоизоляции.

Cамоизоляция: ситуация с коронавирусом на Ставрополье на 31 марта 00:00 00:00

Как отметил Скворцов, за соблюдением ограничительных мер в Ставропольском крае следят 400 полицейских и 250 терских казаков. Их работа продолжится до 6 апреля - тогда и закончится действие постановления Владимира Владимирова.

По состоянию на 31 марта на Ставрополье зафиксировали шесть больных COVID-2019. Восемь человек находятся в госпитале с подозрением на коронавирус: по одному - в Ставрополе и Кировском районе и шесть в Невинномысске. Губернатор сообщил, что их анализы отправлены в новосибирский "Вектор".

- До тех пор все помещены на карантин, изолированы и находятся под медицинским наблюдением, - сказано в посте.

ИСТОЧНИК KP.RU