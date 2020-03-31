2020-03-31T13:26:11+03:00
Общество

На Ставрополье 16 тысяч человек приехали за месяц из-за границы

Из общего числа прилетевших не установлены личности 796 земляков
Ася АСРЯН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на сегодняшний день в крае выросло число заболевших коронавирусомРанее «КП-Северный Кавказ» писала, что на сегодняшний день в крае выросло число заболевших коронавирусомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В наш регион с 1 марта из заграницы прилетели более 16,6 тыс. человек. Из них более 10 тысяч сняли с учета после окончания 14-дневного срока самоизоляции, в течение которого эти люди не обращались в больницы. Об этом рассказал зампредседателя координационного совета региона Юрий Скворцов.

Cамоизоляция: ситуация с коронавирусом на Ставрополье на 31 марта

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Из общего числа прибывших в регион не установлены личности 796 человек. Губернатор поручил главам районов и городских округов выявить этих людей за сутки.

Для этого предстоит провести опрос соседей и родственников тех, кто уезжал за границу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на сегодняшний день в крае выросло число заболевших коронавирусом. Среди них: 6 человек из Невинномысска, 1 из Кировского округа и 1 человек из Ставрополя.

Все они ждут результатов повторных проб из Новосибирского центра «Вектор». А пока они помещены на карантин, изолированы и находятся под медицинским наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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