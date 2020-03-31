2020-03-31T13:48:40+03:00
Происшествия

Ставропольского чиновника подозревают в групповом изнасиловании в отеле

Инцидент произошёл в Сочи
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Высокопоставленного чиновника кадастровой палаты Ставропольского края подозревают, как возможного участника группового изнасилования, произошедшего в отеле «Жемчужина», город Сочи.

С заявлением в полицию пришла 26-летняя жительница города, заявившая, что её заманили и насильно закрыли в номере.

— Двое мужчин обманом заставили меня зайти к ним в гостиничный номер. Это здание на Черноморской, 3. Они закрыли дверь и начали заставлять меня удовлетворять свои низменные желания и потребности, — сообщила полицейским девушка.

Как сообщает «КП - Кубань», ссылаясь на показания девушки, сначала её насиловали в естественной позе, потом приступили к оральному надругательству. Девушка пыталась звать на помощь, но тщетно.

Следственная группа, выехавшая на место преступления удостоверилась, что в отеле действительно проживают названные постояльцы. Более того, источник в правоохранительных органах утверждает, что один из них является высокопоставленным должностным лицом в Кадастровой палате Ставропольского края.

— По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, — заявили в пресс-службе следственного управления СКР по Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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