"Яндекс" оценил уровень самоизоляции жителей Ставрополя

31 Март 2020 2020-03-31T13:57:31+03:00

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"Яндекс" разработал карту уровня самоизоляции жителей разных городов. Об этом сообщила компания, сервис уже доступен для пользования.

Работники фирмы ввели индекс самоизоляции. Высшая отметка - пять баллов: это значит, на улице никого нет. Низшая оценка - один - на улице много людей.

По данным сервиса на 12 часов 31 марта, в Ставрополе соблюдают самоизоляцию на 3,5 балла. "Большинство людей дома. И вы оставайтесь", - гласит вывод "Яндекса". Такая же оценка во Владикавказе, 3,4 поставили Махачкале.

Отметим, что в большинстве городов России оценка не выше четырех баллов: в Москве и Санкт-Петербурге 3,3, в Екатеринбурге - 3,1, а в Новосибирске - 2,9. С 22 часов на Ставрополье вводят режим обязательного нахождения дома, что значительно увеличит балл города.

ИСТОЧНИК KP.RU