В Пятигорске из-за коронавируса перекрыли несколько улиц

31 Март 2020 2020-03-31T14:35:05+03:00

С 30 марта никому нельзя гулять вокруг Машука и ездить по окрестностям

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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ОГИБДД по Пятигорску, курортную зону города закрыли на карантин для защиты от коронавируса.

Так, С 30 марта никому нельзя гулять вокруг Машука и ездить по окрестностям. Исключение сделали только для городского автобуса, работающего по маршруту №1.

Соответствующее постановление подписал глава Пятигорска 27 марта. Когда кончится карантин, пока неизвестно. Горожанам и туристам рекомендуют сидеть дома, чтобы беречь себя и близких.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 22 часов 31 марта до 6 часов утра 6 апреля в Ставропольском крае вводится режим всеобщей изоляции населения, при котором покидать дом без особой важности будет запрещено.

Губернатор_на Ставрополье обязательный режим домашнего нахождения.Из-за сложной обстановки на территории Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров распорядился о введении обязательного режима домашнего нахождения с 31 марта с 22:00

ИСТОЧНИК KP.RU