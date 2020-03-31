2020-03-31T14:35:05+03:00
Общество

В Пятигорске из-за коронавируса перекрыли несколько улиц

С 30 марта никому нельзя гулять вокруг Машука и ездить по окрестностям
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ОГИБДД по Пятигорску, курортную зону города закрыли на карантин для защиты от коронавируса.

Так, С 30 марта никому нельзя гулять вокруг Машука и ездить по окрестностям. Исключение сделали только для городского автобуса, работающего по маршруту №1.

Соответствующее постановление подписал глава Пятигорска 27 марта. Когда кончится карантин, пока неизвестно. Горожанам и туристам рекомендуют сидеть дома, чтобы беречь себя и близких.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 22 часов 31 марта до 6 часов утра 6 апреля в Ставропольском крае вводится режим всеобщей изоляции населения, при котором покидать дом без особой важности будет запрещено.

Губернатор_на Ставрополье обязательный режим домашнего нахождения.Из-за сложной обстановки на территории Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров распорядился о введении обязательного режима домашнего нахождения с 31 марта с 22:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье в детских садах продолжается режим свободного посещения
По Ставропольскому краю ударят заморозки
В Ставропольский край поступят 120 аппаратов жизнеобеспечения
В Ставрополе закупают маски, костюмы и средства защиты для врачей инфекционной больницы
В Пятигорске из-за коронавируса перекрыли несколько улиц
"Яндекс" оценил уровень самоизоляции жителей Ставрополя
Ставропольского чиновника подозревают в групповом изнасиловании в отеле
Банк УРАЛСИБ предлагает новый вклад «Пока вы дома»
Все население Ставрополья перевели на самоизоляцию
На Ставрополье 16 тысяч человек приехали за месяц из-за границы
На Ставрополье не установили личности 796 жителей, вернувшихся из-за рубежа
В Ставропольском крае ввели всеобщий режим самоизоляции
На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
На Ставрополье выявили ещё 8 человек с подозрением на коронавирус
На Ставрополье оштрафуют пять человек за побег из карантина
В Карачаево-Черкесии ввели режим всеобщей самоизоляции населения
На Ставрополье поймали таксиста-наркомана
В Ингушетии ввели режим полной самоизоляции населения
Минздрав Ставрополья рекомендует чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку
В Ставрополе врачи рассказали о самочувствии заболевших коронавирусом
Население Кабардино-Балкарии перевели в режим полной самоизоляции
На Ставрополье наказали пять нарушителей режима самоизоляции
В Ставропольском крае волонтеры-медики начали шить многоразовые маски
В Ставрополе нашли неразорвавшийся снаряд времен войны