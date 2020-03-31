В Ставрополе в больнице увеличили производство средств щиты от коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T15:27:00+03:00

Основные проблемы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией – это поддержание дыхательных функций Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора проводится закупка одноразовой посуды для пациентов краевой инфекционной больницы, а также костюмов, масок и средств защиты для врачей.

Тем временем медики краевой больницы Ставрополья полностью обеспечены масками. Так, в условиях напряжённой эпидситуации в одном из цехов медучреждения производят более 300 масок в сутки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что пациентов с подтверждённым диагнозом по-прежнему 6. Один из них уже готовится к выписке. Как сообщили в пресс-службе Минздрава края, все они лежат в изолированных палатах. Их состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU