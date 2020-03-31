В Ставрополе в больнице увеличили производство средств щиты от коронавируса
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора проводится закупка одноразовой посуды для пациентов краевой инфекционной больницы, а также костюмов, масок и средств защиты для врачей.
Тем временем медики краевой больницы Ставрополья полностью обеспечены масками. Так, в условиях напряжённой эпидситуации в одном из цехов медучреждения производят более 300 масок в сутки.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что пациентов с подтверждённым диагнозом по-прежнему 6. Один из них уже готовится к выписке. Как сообщили в пресс-службе Минздрава края, все они лежат в изолированных палатах. Их состояние удовлетворительное.
ИСТОЧНИК KP.RU