По Ставропольскому краю ударят заморозки

31 Март 2020 2020-03-31T14:57:41+03:00

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МЧС Ставропольского края предупреждает, что вскоре в регионе ожидаются заморозки в утренние и ночные часы. Температура будет опускаться до минус четырех. Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на Гидрометцентр.

Согласно данным синоптиков, в некоторых частях края в период с 1 по 3 апреля будет холодать до минус одного-четырех. Выпадут осадки в виде мокрого снега или дождя. Из-за этого повредятся цветы абрикоса и алычи.

- 31 марта - 3 апреля местами в северной части и в юго-восточных районах Ставропольского края высокая пожароопасность (4 класс), - сказано на сайте Гидрометцентра.

Согласно карте пожароопасности, возгорания могут произойти в Туркменском и Апанасенковского районах и Ипатовском городском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU