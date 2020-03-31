На Ставрополье в детских садах продолжается режим свободного посещения

31 Март 2020 2020-03-31T15:09:58+03:00

Родителей малышей пускаю в детсад строго в маске и бахилах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Напомним, что на сегодняшний день в крае выросло число заболевших коронавирусом

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Во всех районах края в детсадах продолжается режим свободного посещения. Вести ребенка в дошкольное учреждение утром или нет, решают родители.

Однако, есть определенные правила для мам и пап малышей, которые приводят за руку детей: бахилы и маски обязательны.

Без них родителей не пускают на порог детского сада. Всех малышей воспитатели ведут в группы строго через медицинский кабинет. Там врачи мерят малышам температуру, смотрят горло.

Напомним, что на сегодняшний день в крае выросло число заболевших коронавирусом. Об этом 31 марта сообщил губернатор на своей странице в Инстаграме. Среди них: 6 человек из Невинномысска, 1 из Кировского округа и 1 человек из Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU