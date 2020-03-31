2020-03-31T15:09:58+03:00
Общество

На Ставрополье в детских садах продолжается режим свободного посещения

Напомним, что на сегодняшний день в крае выросло число заболевших коронавирусом
Ася АСРЯН
Поделиться:
Родителей малышей пускаю в детсад строго в маске и бахилахРодителей малышей пускаю в детсад строго в маске и бахилахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Во всех районах края в детсадах продолжается режим свободного посещения. Вести ребенка в дошкольное учреждение утром или нет, решают родители.

Однако, есть определенные правила для мам и пап малышей, которые приводят за руку детей: бахилы и маски обязательны.

Без них родителей не пускают на порог детского сада. Всех малышей воспитатели ведут в группы строго через медицинский кабинет. Там врачи мерят малышам температуру, смотрят горло.

Напомним, что на сегодняшний день в крае выросло число заболевших коронавирусом. Об этом 31 марта сообщил губернатор на своей странице в Инстаграме. Среди них: 6 человек из Невинномысска, 1 из Кировского округа и 1 человек из Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дагестане заявили о покупке аппаратов ИВЛ и кислородных баллонов
Звезда КВН из Пятигорска записала смешной ролик о самоизоляции
В Ставрополе врачи сообщили о состоянии пациентов с коронавирусом
Кадыров прокомментировал видео с «джедаями» из Росгвардии и карательными мерами в Чечне
В Ставрополе заработал колл-центр для поддержки предпринимателей
В Ставрополе в краевой больнице увеличили производство масок
В Ставрополе выпал кратковременный град
В Ставрополе на оживлённых перекрёстках изменился режим работы светофоров
В Ставрополе из-за коронавируса все МФЦ приостановили работу
«Болезнь не щадит молодых»: Кадыров предупредил об опасности коронавируса
Банковские операции и порядок гашения кредитов
На Ставрополье в детских садах продолжается режим свободного посещения
По Ставропольскому краю ударят заморозки
Ставрополь закупает 123 аппарата искусственной вентиляции легких
В Ставрополе в больнице увеличили производство средств защиты от коронавируса