«Болезнь не щадит молодых»: Кадыров предупредил об опасности коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T16:10:29+03:00

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Рамзан Кадыров просит помочь убить пандемию коронавируса и акцентирует внимание на том, что болезнь не щадит молодых людей — более 40% погибших от неё в России младше 40 лет.

— Сильные мира сего убедились в своей слабости перед мельчайшей бактерией, — пишет глава Чечни в соцсетях. — Коронавирус очень коварен и опасен. За короткое время болезнь зафиксирована в 203 странах, заболели более 700 тысяч человек, 37 800 умерли.

Кадыров подчёркивает: мнение о том, что болезнь опасна лишь для старшего поколения — ошибочно и приводит свежую статистику.

— Если брать данные по Москве за последние сутки: заболели 387 человек, 35% из них в возрасте от 18 до 40 лет, 5% — дети, 40% — от 40 до 65 лет и 20% — старше 65 лет. Таким образом, видно, что 80% погибших за сутки были младше 65 лет, а 40% из их числа младше 40 лет. Болезнь не щадит никого. Поэтому принятые нами строгие меры безопасности должен соблюдать все жители, независимо от возраста, — пишет чеченский лидер. — Молодежь — богатство нашего народа! Мы обязаны её уберечь от беды. Мы поставили цель разорвать цепочку передачи вируса. Для ее достижения все до единого должны прислушаться к рекомендациям врачей и нашим призывам. Чтобы бороться с врагом, нужно знать что он из себя представляет. Мы уже убедились, что враг очень опасен, выработали стратегию его уничтожения. Остается провести операцию и убить этого врага. Давайте сделаем это вместе!

ИСТОЧНИК KP.RU