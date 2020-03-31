2020-03-31T16:15:30+03:00
Общество

В Ставрополе из-за коронавируса все МФЦ приостановили работу

Горожане смогут получить все необходимые консультации на портале umfc26.ru, либо позвонить в call-центры МФЦ: 8(800)200 40 10
Ася АСРЯН
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В Ставрополе и во всем крае с 31 марта приостанавливается работа многофункциональных центров. Об этом рассказал министр экономического развития региона Сергей Крынин.

По его словам, на время карантина ставропольцы смогут получить все необходимые консультации на портале umfc26.ru, либо позвонить в call-центры МФЦ: 8(800)200−40−10.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор региона подписал постановление, по которому с 22 часов 31 марта до 6 часов утра 6 апреля на обязательную самоизоляцию уходят все жители края, а до 12 числа - люди старше 65 лет. Из документа следует, что покинуть место проживания можно только в случаях:

- обращения за экстренной медицинской помощью и прямой угрозы жизни и здоровья;

- следования к месту разрешенной на карантине работы или передвижения из-за деятельности, не приостановленной на карантин (транспортные услуги и доставка входят в этот пункт);

- при выносе мусора и следовании в ближайшую аптеку или магазин;

- во время выгула домашних питомцев не дальше 100 метров от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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