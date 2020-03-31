2020-03-31T17:18:42+03:00
Общество

В Ставрополе на оживлённых перекрёстках изменился режим работы светофоров

Если новая практика зарекомендует себя эффективно, то такой режим работы светофоров будут применять на других перекрестках города
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД по регионуФото: пресс-служба УГИБДД по региону
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В Ставрополе на нескольких центральных перекрестках для безопасности пешеходов изменены режимы работы светофоров. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Так, изменился график работы светофоров на оживленных перекрёстках улиц ЛенинаПушкина, Ленина - Льва Толстого, Мира – Артема и Серова – Черняховского.

С этого времени отдельная фаза для пересечения пешеходами проезжей части не будет совпадать с разрешением автомобилям права поворота.

Так, пешеходы будут переходить дорогу тогда, когда все движение транспорта на перекрёстке будет остановлено.

Если новая практика зарекомендует себя эффективно, то такой режим работы светофоров будут применять на других перекрестках Ставрополя.

Такие меры предприняли в городе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также автоинспекторы считают, что эти нововведения помогут снизить уровень аварийности на дорогах города.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что курортную зону города закрыли на карантин для защиты от коронавируса. Так, с 30 марта никому нельзя гулять вокруг Машука и ездить по окрестностям. Исключение сделали только для городского автобуса, работающего по маршруту №1.

Соответствующее постановление подписал глава Пятигорска 27 марта. Когда кончится карантин, пока неизвестно. Горожанам и туристам рекомендуют сидеть дома, чтобы беречь себя и близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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