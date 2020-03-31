2020-03-31T16:50:12+03:00
Общество

В Ставрополе выпал кратковременный град

Одна из местных жительниц написала, что «даже погода против, чтобы мы шарахались по улице»
Ася АСРЯН
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В Ставрополе жители юго-западного района 31 марта заметили кратковременный град. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали в местных пабликах. Так, в сеть попал ролик

сделанный водителем на пересечении улиц Тухачевского и Доваторцев Ставрополя. Ставропольцы написали в комментариях, что мелкий град прошёл и на других улицах юго-западного района краевого центра.

Одна из местных жительниц написала, что «даже погода против, чтобы мы шарахались по улице».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор региона подписал постановление, по которому с 22 часов 31 марта до 6 часов утра 6 апреля на обязательную самоизоляцию уходят все жители края, а до 12 числа - люди старше 65 лет.

Мелкий град прошёл в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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