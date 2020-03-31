2020-03-31T17:12:27+03:00
Общество

В Ставрополе в краевой больнице увеличили производство масок

Каждого врача обеспечили тремя многоразовыми масками
Ася АСРЯН
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Чтобы не перепутать, лямки у масок двух цветов — синие носить до обеда, красные — после. Усиленные меры профилактики теперь на первом местеЧтобы не перепутать, лямки у масок двух цветов — синие носить до обеда, красные — после. Усиленные меры профилактики теперь на первом местеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В краевой больнице Ставрополя полным ходом «идёт» пошив медицинских масок. Каждый день – новые партии. По словам швей, новые защитные повязки намного плотнее. Каждой хватает на четыре часа, затем — замена.

Чтобы не перепутать, лямки у масок двух цветов — синие носить до обеда, красные — после. Усиленные меры профилактики теперь на первом месте.

Каждого врача краевой больницы обеспечили тремя многоразовыми масками. Повсюду антисептики — для персонала и посетителей.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора проводится закупка одноразовой посуды и для пациентов краевой инфекционной больницы, а также костюмов, масок и средств защиты для врачей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае пополнится и фонд аппаратов искусственной вентиляции легких. Так, скоро в регион поступят более 120 новых аппаратов жизнеобеспечения. К

роме того, Ставрополье направило заявку на приобретение 50 ИВЛ за счёт федеральных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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