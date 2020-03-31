В Ставрополе заработал колл-центр для поддержки предпринимателей

31 Март 2020 2020-03-31T17:43:58+03:00

Эксперты в этой области будут давать быстрые ответы местным бизнесменам

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В регионе открыли специальный колл-центр, сотрудники которого будут отвечать на волнующие вопросы бизнеса, связанные с коронавирусом.

Так, эксперты в этой области будут давать быстрые ответы предпринимателям. Телефон колл-центра: +7 (905) 415-62-79.

Ранее в Ставрополе рассказали, как спасти бизнес в «эпоху» коронавируса.

Тяжелее всего пандемию COVID-19 в России и в регионе в частности, переживает малый бизнес. Рестораны, фитнес-клубы и частные школы теряют до 90% выручки.

Эксперты считают, что выиграют только производители дезинфицирующих средств и медицинских масок, сервисы доставки и сельскохозяйственные производители — благодаря ажиотажу по скупке гречки и макарон.

ИСТОЧНИК KP.RU