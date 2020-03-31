В Ставрополе врачи сообщили о состоянии пациентов с коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T18:34:03+03:00

14-дневный карантин завершился для 1223 человек – с них снято медицинское наблюдение Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Под медицинским наблюдением находятся 2033 человек, 1952 из них соблюдают самоизоляцию на дому

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В нашем регионе продолжается борьба с распространением коронавируса. За сутки количество пациентов с подтвержденным диагнозом не изменилось. Их по-прежнему шесть человек.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава края, все они лежат в изолированных палатах. Их состояние удовлетворительное.

Под медицинским наблюдением находятся 2033 человек, 1952 из них соблюдают самоизоляцию на дому. 14-дневный карантин завершился для 1223 человек – с них снято медицинское наблюдение.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на сегодняшний день в крае выросло число пациентов с подозрением на коронавирус. Среди них: 6 человек из Невинномысска, 1 из Кировского округа и 1 человек из Ставрополя.

Все они ждут результатов повторных проб из Новосибирского центра «Вектор». А пока они помещены на карантин, изолированы и находятся под медицинским наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU