2020-03-31T18:29:16+03:00
Общество

Звезда КВН из Пятигорска записала смешной ролик о самоизоляции

Елена Борщёва рассказала, чем занимается дома она и ее подруга [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Звезда КВН и шоу Comedy Woman из Пятигорска поделилась шуточным роликом о самоизоляции из-за коронавируса. Елена Борщева разыграла видеозвонок с популярной блогершей и многодетной мамой на карантине Людмилой Светловой:

Елена Борщёва из КВН насмешила роликом о самоизоляции.

Борщева рассказывает, что записалась на онлайн курсы астрологии, медитирует, подтягивает тело с помощью упражнения "планка". Светлова отвечает, что начала учить школьную программу 1 класса, нашла пластилин в бюстгальтере и катает детей на спине, играя в "лошадку".

30 марта вся страна ушла на карантин из-за коронавируса: закрылись кафе и рестораны, началась дезинфекция транспорта, всех попросили сидеть дома. Жители отдельных регионов находятся на обязательной самоизоляции, при которой запрещается без веской причины покидать жилье вообще. Сегодня в их число входят и регионы СКФО: Ставрополье, Чечня, КЧР, КБР и Ингушетия. На улицу можно выйти только за тем, чтобы купить в ближайших аптеке или магазине необходимое, выгулять питомца не дальше 100 метров от дома, следовать на работу, которую не закрывают по Указу на карантин, а также в случае острой необходимости получить медпомощь или из-за угрозы жизни и здоровью.

Cамоизоляция: ситуация с коронавирусом на Ставрополье на 31 марта

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ИСТОЧНИК KP.RU

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