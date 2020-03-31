2020-03-31T19:35:13+03:00
Общество

В Дагестане заявили о покупке аппаратов ИВЛ и кислородных баллонов

Пока в больницах республики насчитывают 688 аппаратов искусственной вентиляции легких
Евгения СОКОРЕВА
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Министерство здравоохранения Дагестана сообщило о планах закупить 58 аппаратов ИВЛ в ближайшее время. Еще 171 единицу и 2 аппарата ЭКМО для республики закупит правительство России за счет средств из резервного фонда страны. В пресс-службе Минздрава РД "КП-Северный Кавказ" рассказали, что 8 аппаратов искусственной вентиляции легких уже доставили и разместят в Республиканском центре инфекционных болезней. Новые поставки ожидаются со дня на день. Всего в больницах Дагестана имеется 688 аппаратов ИВЛ. Таким образом, планируется, что к ним прибавятся 229 штук.

- Также ведется закупка 50 кислородных концентраторов, при заболевании коронавирусом оксигенотерапию - лечение кислородом, активно используют при поражении легких, - добавили в Минздраве РД. - Приобретаются и переносные изоляторы для перевозки инфекционных больных, дезинфекционные мобильные камеры и многое другое.

На 31 марта в республике выявлено 13 случаев заражения коронавирусом.

Дагестан закупает аппараты ИВЛ. 8 штук уже доставили в больницу республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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