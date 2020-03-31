2020-03-31T19:57:17+03:00
Общество

Сенатор-магнат подарит ветеранам Дербента по 1 млн рублей

Об этом рассказал глава города у себя в соцсетях
Евгения СОКОРЕВА
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На фото Сулейман КеримовНа фото Сулейман КеримовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Один из богатейших бизнесменов в России по версии Forbes с состоянием больше 6 млрд долларов и член Совета Федерации Федерального собрания России от Республики Дагестан Сулейман Керимов подарит ветеранам Дербента на 9 мая по 1 млн рублей. Глава города, где сейчас живут 5 ветеранов, рассказал об этом у себя в соцсетях.

- После опубликования этой новости к сенатору обратились жители Дагестана с просьбой сделать такой же подарок всем дагестанским ветеранам ВОВ и защитникам блокадного Ленинграда, которые живут в нашей республике. Всего в Дагестане проживают 82 ветерана Великой Отечественной и 9 «блокадника», - отметил Хизри Абакаров. - Сулейман Керимов отметил, что это хорошая идея и выразил готовность всячески поддерживать людей, которые защищали нашу Родину в самые сложные для неё времена - во время Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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