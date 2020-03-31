2020-03-31T20:26:26+03:00
Общество

Чиновники Чечни отдадут половину своих зарплат врачам республики

Речь о медиках, которые усиленно работают из-за пандемии COVID-19
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что чиновники республики захотели пожертвовать половину своих месячных зарплат врачам, работающим с больными COVID-19. С его слов, члены правительства, депутаты, главы муниципалитетов и командный состав подразделений правоохранительных органов и другие сами попросили об этом, обратившись через оперштаб.

- Я поддержал эту инициативу! Искренно благодарен всем, кто решил помочь медицинским работникам! Они этого заслужили своим героическим трудом! - восклицает Кадыров. - Глубоко признателен всем, кто не остался в стороне от всеобщего дела спасения нации от невиданной ранее угрозы!

Напомним, в Чечне выявлено 9 случаев заражения. И глава республики показал сегодня, каким безлюдным стал регион из-за карантина:

Безлюдная Чечня из-за коронавируса - видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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