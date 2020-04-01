В Дагестане пенсионерка с подозрением на COVID-19 попала в реанимацию

1 Апр 2020 2020-04-01T06:56:01+03:00

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В Дагестане среди госпитализированных с подозрением на COVID-19 оказалась 85-летняя пенсионерка. Ее экспресс-тест показал положительный результат. Как рассказали в Минздраве республики, в тяжелом состоянии женщина лежит в Центре инфекционных болезней.

- Она консультируются как дагестанскими специалистами, так и из федерального центра. Еще трое пациентов средние. Состояние остальных удовлетворительное, идут на поправку, - рассказали в министерстве о пациентах с предварительным тестом на коронавирус.

Пока в Дагестане зафиксировано 13 случаев заболевания COVID-19. В их числе трое детей. У пятерых болезнь протекает в легкой форме, включая маленьких пациентов, они получают медицинскую помощь на дому. Остальные лечатся в Республиканском центре инфекционных болезней.

- Общее же число госпитализированных с положительным первичным тестом, диагноз на СОVID-19 у которых окончательно еще не подтвержден составляет 16 человек. Их анализы отправлены в референс-центр Роспотребнадзора в Москве, - уточнили в Минздраве РД.

ИСТОЧНИК KP.RU